No último sábado, dia 5 de fevereiro, a morte de Marília Mendonça completou três meses. Um período de tristeza e superação para fãs, amigos e familiares da eterna Rainha da Sofrência. E foi justamente a família da artista que precisou superar a dor para receber, dias atrás, uma das mais fortes lembranças da tragédia que vitimou a cantora: o vestido usado por Marília no momento do acidente.

A peça foi entregue à mãe da cantora, dona Ruth, pelo advogado de Marília Mendonça, Robson Cunha. Desde o acidente, o vestido havia permanecido guardado e não foi lavado antes de ser repassado à família da cantora. Fontes ouvidas pela coluna LeoDias revelam que há o interesse, por parte dos familiares da artista, de construir um museu em homenagem à Marília. O vestido quadriculado, em preto e branco, usado no dia da tragédia, seria uma das peças mais emblemáticas do acervo.

