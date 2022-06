Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem teve o dedo arrancado por um leão ao tentar acariciar o animal, que vive em um zoológico na Jamaica. O momento foi registrado por visitantes do local. A imagem viralizou na internet e já conta com mais de 4,3 milhões de visualizações no Twitter.

No vídeo é possível ver o homem tentando acariciar o animal, que visivelmente está incomodado com a situação e antes de atacar dá sinais de fúria. Em seguida, o leão morde o dedo do homem e segura com força.

Veja o vídeo:

Show off bring disgrace The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk — Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022

Até o momento não há mais detalhes sobre o caso.