O MC Boco do Borel, cantor de brega funk, foi morto a tiros enquanto fazia um show em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, de 34 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (26) e, até o momento, não houve prisões relacionadas ao crime. As informações são do Portal G1

MC Boco morava no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. No início da carreira, fez dupla com MC Sheldon e, por anos, se consolidaram como pioneiros do brega funk.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que uma equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul foi acionada para a ocorrência. O bar em que o crime aconteceu fica na Avenida dos Pescadores. Testemunhas afirmaram que ele foi atingido por ao menos 16 tiros.

Boco chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serrambi, mas não resistiu aos ferimentos.

Em outubro, depois de passar um ano e quatro meses na prisão por tráfico de drogas, MC Boco foi solto depois de a Justiça acatar pedidos de relaxamento da prisão dele e de outros três homens presos pelo mesmo crime.