A princípio, a circulação do vírus foi confirmada em uma matrizeiro na cidade de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. Imediatamente após os ovos serem identificados, o Mapa determinou que eles fossem destruídos para mitigar o risco sanitário.

Mesmo assim, o México optou por suspender a importação de ovos férteis e carne de frango do Brasil. A decisão foi tomada no último sábado (17).

Além disso, Argentina, China, Chile, Uruguai e União Europeia decidiram restringir a compra de carnes de aves no Brasil por conta da gripe aviária. Até o momento, apenas o México embargou especificamente os ovos.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações de carnes de aves do Brasil para esses mercados somam mais de US$ 230 milhões apenas em abril. Na cotação atual, esse valor é equivalente a R$ 1,3 bilhão.