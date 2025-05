Os eleitores têm até esta segunda-feira (19) para regularizar o título de eleitor e evitar o cancelamento do documento.

O procedimento vale para quem faltou nas eleições, não justificou e não pagou a multa relativa às ausências nos três últimos pleitos seguidos. O procedimento para regularização do título é simples, bastando o pagamento das multas.

Se deixar passar o prazo, o processo se torna mais complexo, exigindo a apresentação de outros documentos.

Como regularizar o título de eleitor

Para ficar em dia com a Justiça Eleitoral as eleitoras e os eleitores devem acessar, até 19 de maio, o site do Tribunal Superior Eleitoral (Autoatendimento Eleitoral – Título Eleitoral – opção “Consultar situação eleitoral”) para verificar se constam da lista dos títulos passíveis de cancelamento.

O serviço é gratuito e deve ser realizado no site oficial do TSE. Também pode ser feito por meio do e-Título e nos cartórios eleitorais, no horário de expediente.

Exceções do cancelamento

O cancelamento do título não abrange: