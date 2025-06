A família da brasileira Juliana Marins confirmou a morte da jovem turista nesta terça-feira (24). Após ficar 80 horas presa no vulcão na Indonésia, o Instagram oficial sobre o resgate relatou o falecimento.

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava”, publicou. “Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu.”

De acordo com a irmã de Juliana, Mariana Marins, a turista estava em um grupo com 5 pessoas e o guia turístico quando foi deixada para trás para descansar. Foi nesse momento que ela teria caído no vulcão.

O socorro foi realizado por socorristas voluntários. Entretanto, quando chegaram à Juliana, a encontraram morta.

Veja o comunicado oficial:

A confirmação foi publicada no perfil oficial que a família criou para divulgar informações sobre a brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Juliana Marins caiu em vulcão na Indonésia durante mochilão pela Ásia

A princípio, Juliana fazia uma trilha com uma agência especializada local. Ela teria deslizado cerca de 300 metros após uma queda em uma região considerada de difícil acesso.

De Niterói, no Rio de Janeiro, a brasileira fazia um “mochilão” pela Ásia. Parte das suas experiências eram compartilhadas no Instagram, com registro de passagens por países de diversos continentes, como Espanha, Holanda, Vietnã, Alemanha, Uruguai e Egito