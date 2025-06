A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta terça-feira (24) para cumprir sete ordens judiciais contra uma organização criminosa investigada pela falsificação de documentos de jogadores de futebol para aplicação de golpe financeiro. A ação acontece em Curitiba e em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana.

A operação cumpre cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária pelos crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação tem o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A investigação da PCPR apurou que os suspeitos teriam falsificado documentos de identificação de dois jogadores de futebol que atuam em times do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.

“Com os documentos falsos, o grupo criminoso abria contas em instituições bancárias e solicitava a portabilidade de salário destes jogadores”, explica o delegado Thiago Lima.

As próprias instituições fizeram denúncias ao perceberem as falsificações. Com o esquema, a estimativa é que os investigados tiveram acesso a valores pertencentes às vítimas e tenham faturado R$ 1,2 milhão.

Uma ação simultânea foi deflagrada pela Polícia Civil de Rondônia nesta manhã. A instituição identificou que o mesmo grupo criminoso atuaria na região e está cumprindo outros mandados no próprio estado, no Mato Grosso e no Amazonas.