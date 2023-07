Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 39 anos morreu após cair de um penhasco enquanto comemorava o noivado realizando um piquenique. Ela escorregou e caiu de uma altura de 30 metros na Turquia.

A mulher identificada como Yesim Demir estava de férias com o noivo Nizamettin Gursu, na Turquia. Ele tinha acabado de pedi-la em casamento e eles subiram ao penhasco para comemorar enquanto assistiam ao pôr do sol.

Para a polícia, Gursu disse que saiu para pegar os lanches do piquenique no carro e que ouviu um grito logo depois. Ele correu de volta e viu que a noiva tinha caído do penhasco e acionou os serviços de emergência.

Yesmin caiu do penhasco no dia 6 de julho e foi levada ao hospital com vida, mas morreu devido aos ferimentos pouco tempo depois. A polícia interditou o local e continua investigando o caso.