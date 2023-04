Amor para mais de metros, ou melhor, quilos! Um pai perdeu mais de 30 quilos para ser o doador de rim ideal para o filho. Movido por amor e determinação, ele fez dieta e seguiu uma agenda diária de exercícios físicos, ao final, eliminou 37 kg! Emocionado, ele resumiu o sacrifício: “Eu o amo muito”.

Quando o jovem Hunter Kablutsiak, de 16 anos, foi diagnosticado com uma inflamação renal de estágio 5, o pai dele, Daniel, sabia que precisava fazer alguma coisa para salvar a vida do filho. Ele mudou seus hábitos e saiu do sedentarismo.

“Eu estava determinado. Eu realmente o amo e coloquei minha mente nisso: ‘Eu vou fazer isso’ e fui em frente”, disse Daniel, morador de Arviat, no Canadá.

Ato de amor

Quando o filho precisou de uma doação de rim, em 2020, o pai se prontificou logo de cara, visto que os dois compartilham do mesmo tipo sanguíneo e facilitaria todo o processo de busca por um doador. No entanto, havia um problema.

“Eu estava acima do peso”, contou Daniel ao lembrar que pesava, na época, aproximadamente 125 kg. E para ser um potencial doador, o indivíduo precisa estar na faixa dos 90 kg.

Apesar da adversidade, Daniel não iria deixar esse contratempo atrapalhar, era a vida do seu filho que estava em jogo. Então, ele focou em mudar toda a sua rotina e começou a se alimentar melhor.

Em março, cerca de um ano depois de iniciar seu regime de perda de peso, ele alcançou seu objetivo. Feliz, o pai conseguiu alcançar a marca dos 88 quilos.

A doação

Desde antes da pandemia da Covid-19, Hunter estava com apenas 16% do funcionamento do seu rim, o que provocava tremenda dor e dificuldades. Cerca de um ano depois, após Daniel perder peso, ele recebeu uma ligação falando que poderia ser o doador!

No dia do seu aniversário, o hospital ligou para a casa dos Kablutsiak e informou a decisão. Não haveria melhor presente que um filho poderia receber do pai, né?

“Estou animado. Estou muito, muito feliz pelo meu filho. Não me importo comigo, mas quanto ao meu filho, doar um rim para que ele possa ser um adolescente normal sem ter que tomar esses 10 comprimidos por dia e coisas assim, ao mesmo tempo em que sou um jogador de hóquei ativo e agressivo … mal posso esperar até que sua luta termine”, contou.

Luta contra a balança

O pai afirmou que teve uma verdadeira luta contra a balança para perder os quilos necessários para poder ser o doador de rim do Hunter, mas ele conseguiu chegar lá e comemorou cada momento.

“Eu estava determinado”, disse ele. “Muito trabalho, muita caminhada. Às vezes desafiador mentalmente, mas pelo amor do meu filho, continuei me esforçando e está valendo a pena agora”, informou.

Inspirado, Daniel dá o exemplo para aqueles que também precisam fazer uma mudança brusca na vida: “Seja o que for, coloque sua mente nisso e vá em frente”.

“Se eu posso fazer isso, qualquer um pode”, concluiu.