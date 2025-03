O Papa Francisco teve uma noite de sono tranquila, sem apresentar novas complicações de saúde, após ter apresentado dois quadros de insuficiência respiratória na segunda-feira (3). De acordo com nota oficial do Vaticano divulgada na manhã desta terça-feira (4), o pontífice descansou bem ao longo de toda a noite, sem o registro de novas crises respiratórias.

“O papa dormiu toda a noite. Agora descansa”, informou a Santa Sé em um breve comunicado. O prognóstico de Francisco ainda é reservado e ele segue sem previsão de alta.

Crises de insuficiência

A boa noite de sono do pontífice indica uma leve melhora em seu estado de saúde depois dos dois episódios preocupantes no dia anterior. Francisco teve dois quadros de insuficiência respiratória aguda quando a equipe médica retirou “grandes quantidades” de muco acumulado de seus pulmões, o que causou um novo episódio de broncoespasmo. A recaída foi revelada no boletim médico vespertino de segunda-feira.