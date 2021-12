Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Petrobras declarou , na manhã desta segunda-feira (6), que não antecipa mudança nos preços dos combustíveis e que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado.

Segundo a estatal, as alterações nos preços dos produtos “são realizadas no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes”.

O comunicado ocorre um dia depois do presidente Bolsonaro (PL) ter dito em entrevista ao Poder 360, que a Petrobras iria baixar o preço da gasolina.

Para ler a matéria completa do Portal Metrópoles clique aqui