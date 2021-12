Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Procon-PR informou nesta sexta-feira (17) que está notificando a plataforma Facebook, que é também dona do aplicativo Instagram, pela insegurança nas transações envolvendo dados dos usuários. O órgão da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado está cumprindo determinação do secretário Ney Leprevost.

“A iniciativa partiu de notícias e relatos formulados por consumidores que tiveram sua conta invadida e utilizada para pedido de transferência de dinheiro aos contatos dos usuários, o que tem gerado uma série de golpes e prejuízos financeiros,”explica Leprevost.

De acordo com o secretário de Justiça, “na medida em que a plataforma deixa de tomar as precauções necessárias para impedir a utilização dos dados dos usuários por terceiros, apresenta vulnerabilidades que resultam na apropriação indevida de dados, causando toda sorte de transtornos”.

Multa

O Procon lembra ainda que, caso não tome providências urgentes, a empresa poderá ser multada em valores que chegam a ultrapassar 10 milhões de reais.

Nos últimos doze meses foram registados 197 atendimentos nas plataformas de atendimento oferecidas pelo Procon-PR e parte deles se refere a relatos de consumidores que tiveram suas contas hackeadas com a utilização dos dados para realização de golpes.

Claudia Silvano, Chefe do Procon-PR orienta que os consumidores fiquem atentos e utilizem os canais de atendimento do órgão, acesse clicando aqui.