O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou atacar o que chama de países inimigos com um novo míssil balístico intercontinental. Segundo o Kremlin, esse é o míssil mais poderoso e com maior poder de destruição do mundo.

Para o líder russo, o poderio do armamento fará os inimigos da Rússia “pensarem duas vezes” antes de atacar o país. Nesta quarta-feira (20), segundo informações de agências internacionais de notícias, as forças russas realizaram, com sucesso, um teste de lançamento do projétil, batizado de Sarmat.

“Essa arma verdadeiramente única fortalecerá o potencial de combate de nossas forças armadas, garantirá de maneira confiável a segurança da Rússia contra ameaças externas, e fará com que aqueles que, no calor da retórica agressiva, tentam ameaçar nosso país, pensem duas vezes”, declarou Putin.

