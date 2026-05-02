O Paraná viveu, na noite desta sexta-feira (1º), um dos momentos mais emblemáticos de sua história. Após mais de seis décadas de espera, o governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou oficialmente a Ponte de Guaratuba, agora eternizada como Ponte da Vitória, símbolo da superação de um sonho coletivo que atravessou gerações.

A nova ligação fixa sobre a Baía de Guaratuba representa um desejo antigo de moradores, comerciantes e turistas que, até então, dependiam da travessia por ferry boat entre Guaratuba e Matinhos, iniciada nos anos 1960.

A cerimônia de inauguração, capitaneada pelo governador, foi marcada por emoção. Logo no início da noite, a estrutura de 1.240 metros ganhou vida com um show de luzes que percorreu toda a ponte, destacando principalmente seus trechos estaiados. A noite ainda vai ser coroada com um show de drones e foguetórios.

A cerimônia reuniu autoridades para o ato oficial na cabeceira do lado de Guaratuba. A população acompanhou a celebração de pontos estratégicos como a Prainha e Caieiras.

“Hoje é a prova de que aquilo que muitos consideravam impossível se tornou realidade. A Ponte de Guaratuba nasce do compromisso de resolver problemas históricos com responsabilidade e planejamento. Ela não conecta apenas duas cidades, mas integra todo o nosso litoral ao restante do Estado, mostrando que o Paraná resolve desafios e entrega resultados à população”, disse o governador.

Ratinho Junior também ressaltou o impacto da obra dentro de um projeto maior de desenvolvimento. “Essa ponte faz parte do maior pacote de investimentos da história do Litoral do Paraná. Estamos modernizando a infraestrutura, atraindo investimentos, gerando oportunidades e devolvendo ao nosso litoral o protagonismo que ele merece. É um novo ciclo de crescimento que já começou e que vai transformar a vida das pessoas”, reforçou.

Logo após a inauguração oficial, a população viveu um momento histórico: a “tomada da ponte”, com circulação liberada para pedestres, sob orientação das forças de segurança.

PONTE – Com investimento superior a R$ 400 milhões, a ponte é considerada uma das maiores obras de infraestrutura já realizadas no Paraná. São quatro faixas de tráfego, ciclovia e áreas para pedestres, além de acessos que totalizam mais de três quilômetros de extensão.

Projetada para substituir o ferry boat, a travessia entre os municípios passa a ser feita em cerca de dois minutos. A travessia pelo mar, no entanto, será descontinuada de maneira gradual.

Mas os planos para o local já têm projeto certo: a construção de um complexo náutico com espaços de convivência, lazer, serviços além de vagas para embarcações atracadas na baía e também alocadas internamente.

O projeto começou a sair do papel em 2019, com a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA). As obras tiveram início em outubro de 2023 e chamaram atenção pela rapidez, com frentes de trabalho operando 24 horas por dia.

Decisões estratégicas também marcaram o projeto, como a definição de que não haverá cobrança de pedágio e a restrição ao tráfego de veículos pesados.

TRANSFORMAÇÃO – Mesmo antes da conclusão, a Ponte da Vitória já provocava mudanças significativas no Litoral. Em Guaratuba, o mercado imobiliário entrou em forte expansão. Em 2025, foram emitidos 401 alvarás de construção, o que representa uma média de três a cada dois dias. Em 2026, até abril, já são 139.

O número de edifícios também cresceu: de 183 em 2023 para 207 em 2025, um aumento de cerca de 13%. Atualmente, 40 empreendimentos estão em construção, com novos projetos em aprovação, incluindo imóveis de alto padrão que passam a redesenhar o perfil da cidade.

NOVO LITORAL – A ponte integra um pacote de mais de R$ 2 bilhões em investimentos no Litoral do Paraná. Entre as principais obras estão a duplicação da PR-412 em diferentes trechos, a revitalização da orla de Matinhos, intervenções em Pontal do Paraná e melhorias estruturais em Guaratuba, incluindo a modernização da orla histórica e a ampliação do aeródromo municipal.

Como complemento prioritário da entrega da Ponte de Guaratuba, o projeto de um binário que vai melhorar o fluxo da circulação de veículos já está em fase de licenciamento ambiental. O projeto prevê a reestruturação de aproximadamente oito quilômetros de vias urbanas, conectando a saída da ponte até a PR-412, no sentido de Garuva (SC).

LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO – O primeiro grande evento no local já está definido. A estrutura será palco da Maratona Internacional do Paraná, nos dias 2 e 3 de maio, reunindo cerca de 20 mil atletas. Por conta disso, o tráfego de veículos será liberado às 11h30 de sábado. No domingo a liberação começa às 10h.