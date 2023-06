Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo mostra o que pode ter acontecido com o submarino Titan da OceanGate no momento da implosão, enquanto buscava os destroços do Titanic. Segundo a Guarda Costeira, a embarcação foi destruída e partes da cabine de pressão do submersível foram encontradas a 500 metros da proa do Titanic nesta quinta-feira (22).

Pedaços da embarcação foram encontrados próximos a proa do Titanic, indicando que o submarino havia sido destruído. Uma implosão foi confirmada por um dos comandantes da instituição.

O submarino desapareceu no último domingo (18) e transportava turistas e pesquisadores para ver os restos do Titanic, que naufragou em 1912. A embarcação transportava cinco pessoas e estava abastecida com oxigênio suficiente para 96 horas, um total de quatro dias.