Um pescador passou por um momento assustador no Parque Nacional de Everglades, na Flórida, nos Estados Unidos. Um tubarão mordeu a mão dele e o arrastou para o mar. A vítima, conhecida como Nick, disse que esse foi “um dos dias mais assustadores na água”. O vídeo da situação foi publicado nas redes sociais. As informações são do Mirror.

Segundo o portal, Nick estendeu a mão sobre a água para lavar as mãos, mas ele não contava que um tubarão apareceria e o puxaria para fora do barco.

O pescador tentava voltar desesperadamente ao barco, enquanto seus amigos gritavam e gritavam: “peguem-o, peguem-o”. O sangue da mordida se espalhou pela lateral da embarcação.

O homem foi resgatado e levado ao hospital, mas passa bem.