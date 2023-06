Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher fechou os olhos com cola após confundir o frasco com colírio. Jennifer Eversole viralizou nas redes sociais depois de publicar um vídeo no domingo (4) relatando o que aconteceu.

Segundo Jennifer, ela havia colocado o frasco ao lado do colírio após colar as unhas postiças na filha, o que a levou a confundir. Ela só percebeu o erro, quando derramou um pouco no olho esquerdo e fechou as pálpebras.

Após isso, ela foi levada ao hospital. Os médicos abriram o olho da mulher. “Eu não estava prestando atenção, e agora meu olho está colado. Eu me sinto tão estúpida”, disse Jennifer no vídeo, presente no carrossel acima. O registro já conseguiu mais de 413 mil curtidas.