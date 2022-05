Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher foi condenada a 25 anos de prisão após tentar matar a filha de nove anos envenenada. O crime ocorreu em agosto de 2014, em São Paulo. A motivação do crime seria vingança.

A autora do crime, Edna Aparecida de Souza Ribeiro, de 51 anos, colocou veneno de rato na sopa da filha para se vingar do ex-marido. A vítima ficou quatro dias internada e sobreviveu. A menina diz que a mãe a envenenou depois de buscá-la na escola.

Após a refeição, Edna fez com que a filha ligasse para o pai para se despedir. O pai da menina foi até a casa onde as duas estavam e ouviu a ex-mulher confessar que havia dado sopa com veneno para a filha. Ao tentar pegar a criança, o pai foi ameaçado com uma faca. O homem ainda foi obrigado a assinar um documento que transferia um carro para o nome dela.