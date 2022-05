Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado federal Pedro Lupion (PP) esteve, na tarde desta quinta-feira (5), em Jacarezinho para entrega de um veículo zero km para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município.

Ao lado do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares e de representantes da associação, o deputado oficializou a entrega do carro, modelo Chevrolet Spin.

A conquista é resultado do compromisso do parlamentar com a instituição.