Dois homens mataram um bode para provocar adversários políticos um dia depois as eleições municipais. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), o crime foi registrado em Anahy, no Oeste do Estado. Imagens da violência contra o animal circulam nas redes sociais (assista abaixo). Conforme com o MPPR, os homens foram denunciados por abuso e maus-tratos.

Na gravação é possível ver o animal morto estirado na rua enquanto um homem picha o número 13 no corpo do bode.

Conforme a denúncia do MPPR, os homens mataram o animal, em seguida tiraram o couro e as patas do bode, por fim escreveram coim tinta vermelha no couro do animal.

“Após as 17 horas, na via pública da cidade de Anahy nesta comarca, os denunciados […], agindo com consciência e vontade, praticaram ato de abuso e maus-tratos a animal, consistente em desfilar um bode da cor preta, em via pública, e depois mataram o animal, tirando-lhe o couro e as patas, escrevendo com tinta vermelha o número 13 no couro do animal”, diz a denúncia do MPPR. A princípio identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Homens matam bode e picham animal; veja vídeo