Uma empresa de laticínios, em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, foi evacuada no final da tarde deste domingo (14) após o vazamento de aproximadamente 3 mil litros de amônia. O gás é considerado tóxico e corrosivo.

Conforme o tenente Bordeon, do Corpo de Bombeiros, os funcionários da empresa relataram que o vazamento começou durante a manutenção preventiva da tubulação que conduzia o gás no processo industrial.

“Prontamente foi posicionada uma mangueira de combate a incêndio, direcionando água para esse vazamento, para fazer a supressão desses gases e para que eles não se espalhassem por toda a região. Na sequência, nossas equipes percorreram todo o perímetro da empresa, informando o que estava acontecendo para a população que mora nas adjacências dela e também as convidando a se retirar de suas residências, visto que o gás amônia é um gás tóxico que causa irritação nas vias aéreas, irritação em mucosa e também irritação nos olhos, em casos mais graves, inclusive podendo causar náusea”, explicou o bombeiro.

De acordo com o tenente, a ocorrência se encerrou por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (14). O local foi liberado, e as áreas próximas já estão seguras. Além disso, o oficial confirmou que aproximadamente 60 pessoas de 20 residências em um raio de 150 metros do ponto de origem do vazamento foram evacuadas.