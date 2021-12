Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal foi condenado a quase 40 anos de prisão, na segunda-feira (20), pela morte de uma criança de 3 anos, em Barracão, no sudoeste do Paraná.

De acordo com as investigações, o padrasto e a mãe do menino agrediram a criança diversas vezes, submetendo ela a intenso sofrimento físico e mental na casa onde eles moravam em Bom Jesus do Sul, também no sudoeste.