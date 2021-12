Maiara & Maraísa e Douglas e Vinícius (domingo, 01/01)

Gêmeas que conquistaram o Brasil, Maiara e Maraísa voltam ao Paraná para esquentar a programação do Café Curaçao no primeiro dia do ano. Para completar a noite, Douglas & Vinícius, que ficaram conhecidos com o hit “Figurinhas”.

As irmãs conhecidas como “As Patroas” viraram fenômenos de público nas redes sociais e nos shows conseguem fazer o repertório inteiro do DVD com coro dos fãs apaixonados. Hoje, a dupla tem mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 6 milhões de inscritos no canal do YouTube e quase 4 bilhões de visualizações na mesma plataforma. Elas prometem cantar também as novas músicas dos projetos “Patroas” que lançaram recentemente com Marília Mendonça, que faleceu no início de novembro em um acidente de avião. O público pode esperar um show recheado de grandes sucessos como “Aí Eu Bebo”, “10%”, “Medo Bobo”, “Você Faz Falta Aqui”, “Sorte Que Cê Beija Bem” e “Bengala e Crochê” e com muitas músicas do EP “Aqui em Casa”.

Já os mineiros Douglas & Vinícius ficaram conhecidos nacional e internacionalmente após o estouro do hit ‘Figurinha’, que teve participação de MC Bruninho e faz parte do mais recente projeto dos cantores. A música virou febre na Indonésia no aplicativo TikTok. Foram milhões de criações e visualizações com a canção da dupla que a levaram ao primeiro lugar entre as mais ouvidas no país. A faixa tem 200 milhões de visualizações no YouTube e mais de 135 milhões de streamings, figurou entre as mais tocadas do Brasil e do mundo em 2020 nas plataformas de áudio e vai fazer parte do repertório do show, que traz ainda ‘Vacina’ e ‘Volume 3’, que é responsável pela manutenção do sucesso e tem mais de 25 milhões de streamings e 6 milhões de visualizações no videoclipe.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 70 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 160 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Armandinho (segunda, 02/01)

A mistura temperada de reggae, pop e MPB no melhor estilo “good vibes” invade as areias de Guaratuba com o cantor gaúcho Armandinho. Ele chega com seu show leve, que traz um reggae de levada praieira com os clássicos de mais de 10 anos de carreira.

Armandinho se apresentará com sua banda, formada por Vini Bodam (bateria), Pedro Porto (baixo), Lúcio Dorffmam (teclado), Luciano Granja (guitarra), Gordo Lopes (percussão), João Coiote (vioão e backing vocal) e Renato Batista (trompete). Sucessos como ‘Ursinho de Dormir”, “Desenho de Deus” e “Semente” devem fazer parte do repertório da apresentação. Músicas do recente disco, como “Sol Loiro” e “A Ilha”, também prometem estar no set list e devem dividir espaço com “Eu sou do Mar’’, com a participação do cantor Vitor Isensee (ex-Forfun) e “Menina do Verão”, um samba rock em parceria com o cantor Bebeto.

Armandinho compôs a primeira canção aos 12 anos. Anos mais tarde, as letras escritas durante a adolescência fizeram sucesso nas rádios. Alçado a ídolo nacional em 2006, com o álbum “Casinha”, ele é conhecido pelo reggae de levada praieira. Misturando também pop e MPB, o artista diz que prefere falar de coisas que divertem as pessoas e passa longe de letras politicamente engajadas. O cantor já tem 6 CDs e 2 DVDs lançados.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 60 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 120 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Henrique & Juliano (sexta, 06/01)

No topo das paradas de sucesso, Henrique & Juliano se transformaram nos grandes nomes da música sertaneja da atualidade. Os irmãos de Tocantins, conhecidos como a dupla que arrasta multidões, eles seguem quebrando recordes e revigoram a carreira com o álbum “Manifesto Musical”, após o hiato de quase dois anos. A faixa “Acordo” está nas plataformas digitais e tem clipe no YouTube.

Com o sucesso do EP. 01, a dupla traz um pouco do que está por vir no projeto completo. O vídeo do single “Acordo”, feito para o guia do DVD gravado em julho, já alcançou mais de 2,8 milhões de visualizações no canal da dupla e despertou a curiosidade dos fãs nas redes sociais no último mês.

Os artistas estão presentes no Top-50 do Spotify Brasil com as faixas “Arranhão”, segunda mais tocada, e “A Maior Saudade” contam com mais de 90 milhões de plays na plataforma. As produções e arranjos especialmente realizados para a dupla tem resposta positiva dos fãs e promete muitas surpresas para os próximos meses.

Os irmãos ficaram conhecidos pelo grande público em 2012. De lá pra cá, são várias músicas de sucesso, uma média de 20 shows por mês, de norte a sul do Brasil, turnê internacional, DVDs lançados e bilhões de visualizações no YouTube.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 80 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 160 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Thiaguinho (sábado, 07/01)

O cantor Thiaguinho passeia pelo país com a turnê Infinito, álbum visual que define esta turnê, possui 38 faixas, entre inéditas e regravações de músicas que fazem parte da vida de muita gente, como ‘Deixa tudo como tá’, “Ousadia e Alegria”, “Desencana”, “Energia Surreal” e “Ainda Bem”, que devem fazer parte do repertório do show.

“‘Infinito’ é um dos projetos mais importantes da minha vida. Poder, finalmente, apresentá-lo ao público é uma sensação única. Todo o processo de produção do projeto, gravação e de lançamento, foi todo à distância. Então sentir esse trabalho, tocar as pessoas ao vivo, será muito importante para mim e para a banda”, destaca o cantor, animado.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 70 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 160 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pedro Sampaio

O cantor e produtor carioca Pedro Sampaio faz sua estreia no litoral paranaense e chega para levantar as areias de Guaratuba com uma grande festa sunset.

Ele chega para celebrar o grande sucesso do seu novo single “Galopa”, que estreou no Billboard Charts. E esse não é o único feito do recente trabalho de dele, pois o novo hit só sobe no Spotify Brasil e hoje está entre os cinco primeiros lugares no ranking.

Com uma identidade musical única – em que mistura hip-hop, eletrônico, pop e funk – Pedro Sampaio se destaca no cenário brasileiro. É na novidade de sons e combinações sonoras inesperadas que ele se encontra e de destaca – chamando atenção de nomes internacionais como Cardi B, Diplo, Will.I.Am. Não é à toa que ele acumula feat. com artistas gigantes da música popular, como Luísa Sonza (“Atenção”) e Wesley Safadão (“Fala Mal de Mim”, com Daniel Caon). Além disso brilhou surpreendentemente no Grammy 2021.

Seus lançamentos somam números impressionantes no YouTube e nas plataformas digitais seu nome figura entre os maiores do cenário. Para a apresentação também estão no set list o hit do verão “No Chão Novinha”, “Vai Menina”, “Larissa”, “Sentadão”, “Pode Dançar”, entre outros.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 70 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 120 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Dennis DJ (sexta, 14/01)

Com a energia de quem quer extravasar e curtir de verdade, Dennis desembarca em Guaratuba com toda sua vibe do Baile do Dennis para única apresentação. O DJ e produtor, que é um dos precursores do funk, com muitas parcerias com outros estilos musicais, é considerado um fenômeno e faz um verdadeiro baile para o público, em que ninguém fica parado.

Conhecido por produzir um hit de sucesso após o outro, Dennis leva para o Baile músicas como “Ninguém Conta pra Ninguém”, “Agora É Tudo Meu” e “Megamix do Baile”. Além disso traz também seu novo sucesso “Modo Avião”, que faz parte do DVD “O Impossível”, e entrou no Top 200 do Spotify e soma mais de dois milhões de views no Youtube. O DVD “O Impossível”, gravado no mês de julho em Goiânia, começou a ser divulgado no mês de agosto e já se tornou destaque nas plataformas digitais. Estão disponíveis as músicas com participação de Gusttavo Lima, Jorge, da dupla com Mateus, Thiago Brava, Luiza e Maurílio, e Bruno e Marrone.

Até 2022, Dennis se prepara para lançar músicas com Os Barões da Pisadinha, Matheus & Kauan, Raí Saia Rodada, Xand Avião, Israel e Rodolffo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Tierry, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe e Chitãozinho & Xororó, além dos artistas do piseiro.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 60 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 120 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Feijão da Fundação (sábado, 15/01)

A mais badalada feijoada do litoral paranaense, “Feijão da Fundação”, que reúne milhares de pessoas durante a temporada de verão, chega à sua XVIII edição. Organizado pela Fundação Francisco Bertoncello, o evento, que tem à frente, Francisco Bertoncello Jr. acontecerá a partir das 12h. As atrações musicais ficarão por conta das bandas de samba, pagode e samba-rock Coisa Fina, Barba Nigra, Banda Terezo, Curte Aí, e dos DJ´s Maia e Gui Nóbrega.

O “Feijão da Fundação” se tornou, ao longo dos anos, evento obrigatório na programação de verão. Unindo esta paixão gastronômica brasileira, que é a feijoada, com muita música e ambiente descontraído em prol de uma causa nobre, costuma terminar em festa, no melhor estilo grito de carnaval.

Os abadás estão à venda pelo aplicativo Ipay.

Os Barões da Pisadinha (sexta, 21/01)

Fenômeno musical do momento, Os Barões da Pisadinha fazem sua estreia na melhor programação de verão do litoral paranaense. Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado) desembarcam para animar a galera em uma das noites mais esperadas da casa.

A carreira dos músicos deu um salto nos últimos anos e Os Barões da Pisadinha realizaram recentemente uma turnê pelos Estados Unidos, comprovando o sucesso de hits como “Tá Rocheda”, “Recairei”, “Meia noite”, “Unha de Gel” e “Esquema preferido”, que vão estar no set list do show. No Réveillon 2021, Os Barões da Pisadinha tiveram a música mais tocada no mundo. Entre o dia 31 dezembro e 1 de janeiro, “Recairei” foi a canção mais executada no planeta.

E, claro, já são sucesso entre os jovens na internet: com mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify, os Barões estão no Top 100 de artistas dentro da plataforma no Brasil e têm várias músicas com pelo menos 2,5 milhões de plays na plataforma. Além disso, vídeos de usuários no YouTube com a música da banda chegam a 60 milhões de views.

Os Barões saíram de Heliópolis (BA) para conquistar o país: hoje, eles não fazem menos de 20 shows por mês. Só em novembro, foram 33 apresentações marcadas. Em outubro, foram 24 e em setembro, 31. E não há limites geográficos para o sucesso: em Tocantis, na cidade de Porto Nacional, cantaram para mais de 30 mil pessoas; em Parauapebas, no Pará, se apresentaram para um público igual. E até as fronteiras já ultrapassaram: Neymar, em Paris, já dançou ao som de Tá Rocheda, outro sucesso de Felipe e Rodrigo.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 70 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 160 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Atitude 67 (sábado, 22/01)

Uma mistura de pagode com elementos do samba, rap, reggae e funk vai ditar o ritmo do show do Atitude 67.

Se Mato Grosso do Sul tem fama de ser o celeiro do universo sertanejo — de lá vieram nomes como Luan Santana e Michel Teló —, a banda Atitude 67 está aí pra provar que as coisas mudaram um pouco. As músicas “Cerveja de Garrafa” e “Saideira” não só caíram no gosto do público como chamaram a atenção de ninguém menos do que Thiaguinho. O cantor é um dos empresários da banda e, inclusive, gravou uma versão de um dos sucessos do Atitude 67, divindo os vocais com os músicos. Além disso, ele gravou uma canção composta pelo grupo (Seu Tom).

Além de apresentarem novo trabalho, não ficarão de fora sucessos como ‘Tudo ao Contrário’, ‘Casal do Ano’, ‘Vou Te Escrever Um Rap’ e ‘Tá Gostando Mais ou Menos’.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 50 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 100 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Menos é Mais (sexta, 28/01)

Com mais de 641 milhões de visualizações no YouTube, o grupo de pagode Menos é Mais já representa Brasília em outros estados e é a promessa do gênero musical no Brasil. O grupo com quase quatro anos de estrada e já coleciona números impressionantes na internet e fãs ilustres, como os jogadores de futebol da Seleção Brasileira: Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Roberto Firmino.

Com um repertório animado, que mescla regravações e músicas autorais, o Menos é Mais lota casas por onde passa, inclusive no Eixo Rio-São Paulo, onde o samba tem raízes fortes. O grupo é formado por Duzão (vocalista), Gustavo Goes (percussionista), Jorge Farias (percussionista), Paulinho Félix (percussionista) e Ramon Alvarenga (percussionista). Em Guaratuba não será diferente, hits como “Pagando Mal com Mal”, “Adorei”, “Melhor Eu Ir”, “Recaída”, “Uber”, entre outros vão embalar a noite.

O DNA do pagode brasiliense guia o grupo pelos estados do Brasil. Se por um lado, o calor dos palcos é contagiante e motivador, por outro, os pagodeiros de Brasília acumulam mais de 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais. O canal do YouTube, por sua vez, conta com 2,5 milhões de inscritos. A estratégia inovadora de postar um vídeo por semana resultou na criação de vários quadros musicais. O queridinho é o “Churrasquinho do Menos é Mais”: mais de 578 milhões de visualizações.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 80 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 180 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Hugo & Guilherme (sábado, 29/01)

Para fechar a programação do Verão 2022, o Café Curaçao Guaratuba recebe a dupla goiana Hugo & Guilherme que está com diversas músicas nas paradas de sucesso.

Há cinco anos juntos, Hugo & Guilherme comemoram o melhor momento da carreira. São quase 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 420 milhões de streams na mesma plataforma. No Youtube, somam mais de 782 milhões de visualizações nos vídeos publicados no canal oficial. Somente “Coração na Cama” já atingiu a marca de 58 milhões de acessos.

A faixa é uma das grandes responsáveis pelo engajamento com o público e os números expressivos. A música faz parte da série de DVDs gravados pela dupla, “No Pelo” – Acústico, Em Campo Grande e Volume 3 – traz a sonoridade que eles mais acreditam: acústica e na raça, tendo o diferencial da voz sempre evidenciada.

A dupla conseguiu emplacar duas músicas simultâneas em um dos rankings mais concorridos da música. No Top 200 do Spotify, os sertanejos estão em 31º com “Coração Na Cama” e em 32º com “Pingo de Dó”.

Para embalar o público, os hits “Namorada Reserva”, “Toda Ida Pede Volta”, “Vamos Disputar” e “Apaixonadão”, prometem fazer parte do repertório.

Irreverência e criatividade são características fortes da dupla apadrinhada por Henrique e Juliano.

Os ingressos estão disponíveis e variam a partir de Pista – R$ 60 (meia-entrada) + taxa adm/ Área Vip – R$ 120 (meia-entrada) + taxa adm. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Serviço