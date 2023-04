Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O aplicativo de mensagens Telegram foi suspenso no Brasil, na noite dessa quarta-feira (26), por decisão da Justiça Federal do Espírito Santo. A determinação ocorreu após a empresa se recusar a entregar todos os dados de grupos extremistas na plataforma solicitados pela Polícia Federal (PF).

Usuários relataram os primeiros indícios de instabilidade no app para celular no início da noite de quarta (26), com pico de reclamações por volta das 23h. No entanto, na manhã desta quinta (27), alguns dispositivos permanecem em funcionamento.

O imbróglio com as autoridades brasileiras começou após a PF pedir à empresa dados sobre integrantes de grupos criados na plataforma que estariam incentivando episódios de violência em escolas. O pedido foi deferido na última quarta-feira (19) pela Justiça Federal do Espírito Santo.