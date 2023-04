Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Ratinho Junior espera, para a próxima semana, a assinatura do convênio que vai permitir a delegação dos primeiros lotes do novo pedágio ao Paraná. Em entrevista coletiva, Ratinho disse que conversou com o ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta quinta-feira (27), e acredita na “sacramentação” do acordo.

“O nosso relacionamento com o Governo Federal é muito bom, institucional, e sem problema nenhum. Com a chegada do presidente da República [Lula estava na China], possivelmente na semana que vem vamos fazer a assinatura do convênio. Já está pré-agendada na bolsa de valores, para o dia 24 de agosto, a disputa entre as empresas”, disse.

A assinatura estava prevista para o início de março, mas Renan Filho cancelou uma vinda ao Paraná de última hora.

O leilão previsto para agosto é o do chamado ‘lote 1’, que engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava (Trevo do Relógio) e Guarapuava a Ponta Grossa, além da Região Metropolitana de Curitiba. A extensão total da concessão é de 473,01 km.

Impasse

O impasse do pedágio no Paraná já dura quase um ano e meio. O Governo Ratinho Junior tinha acordo firmado com Jair Bolsonaro para a formalização do modelo, mas a eleição de Lula fez parte do projeto ser alterado.

No início de abril, o vice-governador Darci Piana chegou a afirmar que o acordo estava bem encaminhado e que a formalização era uma questão de “dias”.

Inicialmente, o Governo do Estado desenhou um aporte financeiro em 12%, enquanto a oposição defendia que o aporte ocorresse a partir de 20%. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o aporte deve ser fechado em 18%.

“Isso dá mais desconto na tarifa e maior competitividade aos interessados”, concluiu Ratinho Junior.