Em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do estado, um homem e duas mulheres denunciados pelo Ministério Público do Paraná pela prática de latrocínio contra um idoso foram condenados pelo Judiciário. As duas mulheres, de 19 e 22 anos, receberam respectivamente penas de 21 anos e 3 meses e de 26 anos e 3 meses de reclusão. O homem foi apenado com 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão – todas as penas em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia do MPPR, apresentada pela Promotoria de Justiça da comarca, no início de janeiro, uma das denunciadas se aproveitou da relação de confiança que tinha com o idoso para praticar o crime, junto com os outros acusados, na residência da vítima, que foi golpeada na cabeça com um objeto contundente. Em seguida, o idoso foi amarrado e jogado pelos acusados no rio Tibagi, onde o corpo foi localizado alguns dias após seu desaparecimento.

Entre os objetos levados pelos criminosos, estavam uma caminhonete, um televisor e dinheiro em espécie em quantia que não foi possível especificar. Um quarto suspeito de participar do crime faleceu durante as investigações. Os três réus foram presos poucos dias após o crime e permanecerão detidos para cumprimento da sentença, da qual ainda cabe recurso.