Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O vídeo desse cão empolgado com os “parabéns” com certeza será a coisa mais fofa que você verá hoje! O bichinho não esconde a emoção de festejar o aniversário e as cenas viralizaram – com certeza – arrancando muitos risos de internautas. [vídeo abaixo]

O vídeo foi publicado por uma internauta no Twitter e já tem mais de 430 mil curtidas. A Alexa Gomez também não resistiu ao cão fofinho, que festejou o aniversário como ninguém!

“Eu te amo cachorrinho que está feliz pelo seu aniversário”, publicou Alexa. Nos comentários as reações também são as melhores. “Na próxima vida eu quero ser ele”, disse uma internauta.

Melhor aniversariante do mundo

Alexa não soube dizer o nome do cão, mas contou em um dos comentários que recebeu o vídeo do animal super empolgado e não resistiu.

Na gravação, dá para ver uma mulher muito animada, cantando os ‘parabéns’ para o cão e uma mesa decorada com bolo e alguns petiscos. O bichinho não resiste e coloca as patinhas sobre a mesa, mexendo a toalha, bem emocionado.

No final, o cão ainda ganha um super abraço da tutora. Uma fofura de verdade!

Viralizou

O vídeo publicado no perfil da Alexa (@AlexaGomezDos) ganhou comentários cheios de carinho ao cachorrinho.

“Eu preciso abraçá-lo”, disse uma internauta.

“Impossível começar o dia errado se você assistir a esse vídeo”, comentou outro seguidor.

“Salvou meu dia”, afirmou outra.

E salvou o nosso dia também!

Assista ao vídeo do cão fofo, reagindo aos parabéns: