Um homem suspeito de matar o companheiro da ex-esposa e, depois, sequestrar ela e o filho, de 5 anos, foi preso neste sábado (22), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. Segundo a Polícia Civil, o homicídio teria acontecido nesta quarta-feira (19), em Ventania, cidade dos Campos Gerais do Paraná. As vítimas estavam sendo mantidas em cárcere privado desde então, na capital paranaense.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação dos crimes está relacionada a ciúmes. Conforme as investigações, após matar o companheiro da ex-esposa, o suspeito sequestrou a mulher e a criança e os trouxe para Curitiba.

Enquanto estava presa pelo ex, a mulher teria sofrido crimes contra dignidade sexual, tortura e cárcere privado em frente ao filho. O homem foi preso pelo crime de homicídio e já possui passagens por violência doméstica.