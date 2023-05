Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná está reforçando as ações de integração, cooperação e concretização de soluções e alternativas para gestão de resíduos sólidos urbanos. Nesta terça-feira (02), profissionais da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) se reuniram virtualmente com representantes do grupo R-20. Criado por Decreto Estadual, o grupo tem o propósito de agrupar os municípios em regiões para atuarem associadamente na gestão adequada dos resíduos sólidos. O Estado ficou dividido em 20 regiões, como o próprio nome do grupo sugere.

Além de manifestarem as demandas locais, ficou acordado que os municípios devem responder um formulário online até o próximo dia 17 de maio com informações que quantifiquem as necessidades regionais em relação a resíduos sólidos urbanos. Essas informações servirão como diagnóstico para ações de apoio que a Sedest pretende realizar, a fim de que se possa alcançar a meta de zerar os lixões no Paraná até agosto de 2024.

Uma reunião presencial com todos os municípios representados pelo R-20 deverá ser realizada no início do segundo semestre para dar continuidade aos trabalhos.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, reitera a necessidade desse diálogo para que o Paraná possa ter uma economia verdadeiramente circular – que alia desenvolvimento econômico a ações de sustentabilidade. “Queremos que o Paraná seja exemplo em economia verde, sustentável, inclusiva, por isso essa integração com os municípios por meio do R-20 é fundamental para tratarmos adequadamente a questão dos resíduos sólidos urbanos”, afirma.

Os representantes dos municípios expuseram suas preocupações em relação a alguns resíduos específicos e que cidades menores encontram dificuldade em dar uma destinação correta dentro dos programas de logística reversa existentes. Entre os desafios, segundo eles, está o baixo valor recebido pelas cooperativas e associações em relação a alguns materiais e a dificuldade de coleta se o volume é baixo.

A continuidade do R-20 é fundamental para que o Paraná possa encontrar e compartilhar soluções inovadoras para resíduos sólidos, reiterou o 1º secretário executivo do Grupo, Marcos José Chaves, que representa a região 8, de Marechal Cândido Rondon (Oeste). “A representatividade municipal é uma das nossas maiores forças. Queremos garantias para a continuidade do nosso trabalho e a Sedest é nosso apoio e nosso interlocutor com o governo estadual e também com o setor de logística reversa”, afirmou.

PARTICIPANTES–Participaram da reunião pela Sedest, além da equipe técnica, a diretora-geral, Louise Garnica, o diretor de Economia Sustentável, Gabriel Schuhli; o coordenador de Gestão Territorial e Resíduos Sólidos, Fernando Ferraz; e Victor Fucci da Divisão de Resíduos Sólidos.

Comissão do Grupo R-20: 1° secretário executivo: Marcos José Chaves – Mal. Cândido Rondon (Região 08); Ana Carolina Bertolaccini – Santa Mariana (Norte, Região 06); Marilete Chiarelotto – Marmeleiro (Sudoeste, Região 15); Clair Antonelo – Dois Vizinhos (Sudoeste, Região 10); Débora Aparecida de Oliveira – Quedas do Iguaçu (Centro-Sul, Região 09); Angélica Pereira Favorito – Novo Itacolomi (Vale do Ivaí, Região 04); e Raíssa Martins Amadeo – Nova Esperança (Noroeste, Região 03).

Da equipe técnica da Sedest estiveram presentes Vitor Rodrigo de Moraes; Reginaldo Joaquim de Souza; Nara Lucia da Silva; Jonar Johannes Roth; Marcio Luiz Moro; Brandon Harrison Guerber Telles; Vitor Hugo Oligini Wessling; e Laerty Dudas.