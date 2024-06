A estação mais fria do ano começa oficialmente às 17h51 desta quinta-feira (20), mas as temperaturas seguem mais altas que o normal para época. Isso porque o inverno deve ficar em média 1ºC a 2ºC acima da média por causa do La Niña.

Esse ano o inverno promete ser quente e bastante seco, com temperaturas acima dos 30ºC. De acordo com os meteorologistas, isso ocorre por causa de bloqueio atmosférico.

O inverno no Paraná deve contar com períodos curtos de frio intenso e pouca chuva, o que favorece para que as temperaturas permaneçam elevadas. As regiões Sul e Sudeste do estado podem registar geadas em pontos isolados no decorrer da estação, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Primeiro dia do inverno

Para o primeiro dia de inverno, o Simpar indica clima predominantemente quente e seco em boa parte do estado, sem indicativo de tempestade. No noroeste e no norte as temperaturas devem ficar acima dos 30ºC. Chuvas isoladas e ocasionais podem ser registradas entre oeste, sudoeste e centro-sul paranaense.

O sol predomina em Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana, Jacarezinho, Jaguariaíva e Paranaguá. O tempo fica parcialmente nublado em Umuarama, Cascavel, Telêmaco Borba, Guarapuava, Guaíra, Rio Negro e em Curitiba. O dia deve ser nublado em Ponta Grossa e Campo Mourão. Há previsão de chuva para Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Laranjeiras do Sul.

A temperatura mínima prevista é 13º C em União da Vitória e a máxima deve atingir 30º C em Umuarama, Maringá e Paranavaí.