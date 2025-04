A onça resgatada após um ataque fatal ao caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, no Pantanal, está gravemente debilitada e sob tratamento intensivo em uma unidade de recuperação para animais silvestres. Capturado na madrugada de quinta-feira (24), o animal — um macho adulto com quase cem quilos — apresentou sinais evidentes de colapso fisiológico, incluindo desidratação severa e disfunções nos sistemas digestivo, hepático e renal.

Após ser sedado para transporte, foi encaminhado a um local especialmente preparado, onde permanece sob vigilância de especialistas. A equipe veterinária ainda aguarda o resultado de exames adicionais para avaliar a extensão dos danos à saúde do animal. As informações são do site Topmídia News.

Mesmo em estado frágil, o felino permanece consciente, sem agravamento aparente desde a internação.

Onça que matou caseiro chega acordada para exames e tenta avançar em homem

A onça-pintada chegou acordada para fazer exames no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O animal foi capturado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) na mesma região onde ocorreu o ataque fatal.

A onça-pintada capturada pela PMA chega ao CRAS para receber acompanhamento veterinário (Foto: Reprodução/PMA/Saul Schramm/Secom)

Um vídeo gravado no local mostra o momento exato em que a onça-pintada chega dentro da viatura da PMA. Ao se aproximar da grade de contenção, um homem tenta filmar o animal, que reage imediatamente e tenta avançar.

O ataque só não aconteceu porque a grade de proteção da viatura impediu que a onça se aproximasse ainda mais