Depois de uma vazão recorde de água, que provocou o fechamento das passarelas turísticas nas Cataratas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, a passarela que dá acesso ao Mirante da Garganta do Diabo foi reaberta ao público por volta das 10h deste sábado (15).

Na quinta (13), a passarela foi fechada por medidas de segurança, já que a vazão das águas estava 11 vezes acima do normal, por causa dos temporais e enchentes que atingiram a região sudoeste e oeste do Paraná durante a semana.

Técnicos vistoriaram o local e viram que é possível a visitação turística voltar às passarelas e mirantes. A vazão do Rio Iguaçu, na manhã deste sábado, está em 10 milhões de litros por segundo, com tendência de redução. A vazão média normal é de 1 milhão e 500 mil litros por segundo.

Na quinta-feira (13), a vazão das Cataratas chegou a 16 milhões de litros por segundo. Com a redução da vazão neste sábado, o passeio de barco que chega bem próximo às Cataratas, o Macuco Safari, também foi retomado. Esta foi outra atração turística que precisou ser suspensa por segurança na quinta-feira.

O Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas, funciona das 9h às 16h. Informações e ingressos estão no site da atração: www.cataratasdoiguacu.com.br

Veja como estão as Cataratas nese sábado (15):

Vazão das Cataratas do Iguaçu neste sábado (15). Imagens: Edi Emerson / Equipe Cataratas

