Duas viaturas do Corpo de Bombeiros se envolveram em acidentes no Paraná num intervalo de 16 horas entre uma ocorrência e outra, em situações distintas. Uma delas ocorreu em Francisco Beltrão, na tarde de sexta-feira (14) e a outra em Prudentópolis, na manhã deste sábado (15).

No caso de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, o Corpo de Bombeiros atendia uma situação de incêndio no bairro Marrecas, perto da empresa Flessak. Um dos caminhões de água, do 10.º Grupamento de Bombeiros (GB), que atuava na ocorrência saiu para reabastecer de água, enquanto outra viatura ficou no local apagando o fogo.

Conforme o major Fischer, do 10.º GB, foi nesta saída para buscar mais água no Parque Alvorada que ocorreu o acidente, na esquina das Ruas Florianópolis e Antônio Carneiro Neto. No cruzamento, a viatura bateu numa Toro.

Duas pessoas na caminhonete se feriram levemente. No caminhão, ninguém se machucou. Mas as imagens do acidente impressionam. O caminhão dos Bombeiros, por conta do tamanho e peso, quase capotou na pista.