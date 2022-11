Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (01) o boletim semanal da dengue com 75 novos casos da doença no Paraná. Ao todo são 1.291 confirmações em 171 municípios, com 15.198 notificações de dengue e 3.599 casos em investigação.

O boletim não traz novos óbitos. Dessa maneira, o Estado permanece com duas mortes registradas neste período, uma no município de Foz do Iguaçu (9ª RS) e outra em Maripá (20ª RS).

“A Sesa se mantém em alerta, monitorando os casos e atuando em conjunto com os municípios para conscientizar a população da importância de manter os cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquitoAedes Aegypti”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Também não foram confirmados novos casos de Chikungunya no Paraná. Até o momento, o Estado registrou apenas três casos. O Paraná segue sem registros de Zika Vírus.

Confira o boletim completo AQUI .