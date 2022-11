Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PM) seguem na negociação com manifestantes para liberação de rodovias. A expectativa é que os bloqueios cheguem ao fim nesta quarta-feira (2).

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), na maioria caminhoneiros, estão nas estradas desde a noite do último domingo (30), quando ele foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a eleição com 50,9% dos votos válidos.

Conforme a última atualização, o Paraná tem 57 pontos de bloqueio total ou parcial em rodovias estaduais e federais.

Confira as rodovias federais ainda bloqueadas:

A última atualização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 9h30, apontava 20 pontos em rodovias federais paranaenses com bloqueios parciais ou totais.