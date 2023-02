Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo gravado por um vigilante mostra uma onça-parda andando tranquilamente na estrutura do futuro Mercado Municipal de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele fazia a ronda no local durante a madrugada de quinta-feira (02) e ficou cara a cara com o animal.

O guarda se manteve calmo e fez o registro do felino em vídeo. Após o encontro, a onça voltou para mata em segurança.

