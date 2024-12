Um tsunami meteorológico foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira (2) em Jaguaruna, no litoral sul de Santa Catarina. O fenômeno natural raro percorreu uma longa extensão em direção ao continente.

De acordo com a Agência Brasil, a central de monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina registrou uma elevação de um metro no nível do mar em poucos minutos. Além disso, informou que o tsunami meteorológico aconteceu em condições incomuns, já que os sistemas meteorológicos não apontavam para maré alta ou agitação.

Conforme a Defesa Civil, a causa do fenômeno foi uma intensa linha de instabilidade presente na região naquele momento. “Essas linhas, formadas por tempestades alinhadas, geram alterações bruscas na pressão atmosférica e ventos fortes. Esse conjunto de fatores cria pulsos de pressão que se propagam no oceano, amplificando as ondas à medida que se aproximam da costa”.

Outros registros de tsunami meteorológico em SC

A Defesa Civil afirmou que já registrou outros tsunamis meteorológicos, classificados como raros, no litoral sul de Santa Catarina, especialmente durante a primavera. O mais recente ocorreu em novembro do ano passado, no município de Laguna.