EPR Litoral Pioneiro anuncia atendimento especial

durante a Operação Verão

Primeira temporada da concessionária terá estrutura operacional completa aos usuários que trafegarem pela BR-277 e demais rodovias do Litoral do Paraná

A primeira temporada de verão com a BR-277 sob concessão da EPR Litoral Pioneiro será um marco para os usuários desta e das demais rodovias do Litoral do Paraná. A região, que vem recebendo aumento na presença de turistas nos últimos anos, contará com estradas com movimentação até três vezes maior que o período normal.

Usuários que utilizarem a BR-277 para aproveitar as festas de fim de ano e as férias de verão no Litoral irão encontrar a rodovia em melhores condições em comparação com os últimos dois anos. O mesmo vale para as rodovias que ligam a BR-277 às praias: PR-407 e PR-508; e para as estradas que dão acesso às cidades históricas de Morretes e Antonina: PR-804, PR-408 e PR-411.

A concessionária realizou a recuperação do pavimento em todas as rodovias, com a realização de tapa-buracos, obras de recomposição de pistas, pontes e viadutos. A manutenção do trecho também teve destaque, com a recuperação das placas de sinalização vertical e sinalização horizontal (pintura e instalação de tachas refletivas), limpeza dos dispositivos de drenagem, realização de roçada, entre outros. O investimento passa de R$ 200 milhões nestes primeiros meses de trabalhos realizados pela EPR Litoral Pioneiro em todo o trecho concessionado.

Reforço operacional

Junto com a estrutura de atendimento ao usuário que já está em operação, a concessionária prepara ainda para a Operação Verão um esquema especial para o período, que encerra após o Carnaval 2025. Os trabalhos de recuperação do pavimento estão previstos para serem concluídos até o dia 20 de dezembro, deixando as rodovias livres para os dias de maior movimento, com exceção de serviços emergenciais e ações pontuais de manutenção.

Nas rodovias, os usuários podem contar com os recursos operacionais disponíveis, que oferecem suporte completo aos usuários. A frota de ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa e veículos de inspeção será ampliada, bem como o número de veículos de apoio, para o atendimento a emergências com agilidade. Para solicitar atendimento, o usuário deve entrar em contato pelo 0800 277 0153. O número de emergência da concessionária também atende via WhatsApp.

Bases Operacionais

BR-277

São José dos Pinhais – km 60,600 – pista sentido Curitiba

Morretes – km 35,100 – pista sentido Paranaguá

Paranaguá – km 10,600 – pista sentido Paranaguá

Reforço Operação Verão

Tipo

Dias normais

Operação Verão

Moto

0

3

Guincho leve

4

18

Guincho pesado

2

2

Caminhão pipa

1

1

Veículo de apreensão

1

1

Veículo de inspeção

6

6

Carro de apoio

0

3

Apoio com van

0

2

Viatura de resgate

3

6

A operação na praça de pedágio de São José dos Pinhais também terá reforço nos dias de maior movimento, em especial nos dias próximos ao Natal, ao Ano Ano e ao Carnaval, quando é esperado um aumento significativo do tráfego. No período, estarão em ação arrecadadores extras, o chamado sistema “papa-filas”, além da disponibilidade de pistas extras quando necessário.

Há, ainda, o incentivo para maior adesão ao sistema de pagamento automático da tarifa por meio do uso da TAG/AVI. Por esta modalidade é possível passar pela praça por pistas exclusivas, sem a necessidade de parada na cabine, e com descontos na tarifa com o DUF: Desconto de Usuário Frequente, destinado a veículos de passeio e que oferece descontos progressivos.

Monitoramento

Desde que assumiu a concessão da BR-277, a EPR Litoral Pioneiro realiza o monitoramento constante do trecho de Serra do Mar. A tecnologia envolve, além de um estudo técnico especializado, o funcionamento de 12 estações meteorológicas em parceria com o Simepar e a disponibilização de todos os recursos necessários para o atendimento ágil e seguro a ocorrências como a registrada no dia 25 de novembro.

Todas estas medidas fazem da BR-277 uma rodovia segura para seus usuários e trabalhadores. Além disso, está em andamento a obra de instalação de contenção metálica no km 43 da rodovia, com previsão de conclusão e liberação total da pista para antes das festas de fim de ano. No km 40, a solução definitiva para a drenagem adequada da encosta foi entregue pela concessionária em seis meses.

Como funciona o programa de descontos

O benefício gerado pelo Desconto de Usuário Frequente começa a contar a partir da segunda passagem pela praça de pedágio, no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário.

A redução progressiva do DUF ocorre até a trigésima passagem no mês, conforme percentual fixo de redução em relação à tarifa cobrada na passagem anterior, até atingir a tarifa mínima determinada para aquela Praça de Pedágio, dentro do mesmo mês de calendário. Ao atingir a trigésima passagem no mês, a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o final do respectivo mês calendário.

Coletiva de Imprensa

Na manhã desta terça-feira (03/12), a EPR Litoral Pioneiro lançou a Operação Verão #partiupraiapiá. Entre os convidados estavam representantes da Agência Nacional Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), representantes do Governo do Paraná, entre outros. O evento aconteceu na sede da EPR Litoral Pioneiro, em Curitiba.

Segundo o Secretário de Turismo do Estado do Paraná, Marcio Nunes, o Estado cresce a cada ano em número de visitantes e o Litoral é um das regiões indutoras de turistas. “Com uma via bem administrada e com apoio operacional 24h os turistas se sentem mais seguros e motivados a conhecer nossos municípios. Isso representa mais empregos, mais circulação de pessoas, empregos e desenvolvimento regional. A Operação Verão para a estradas que ligam o litoral do Paraná é primordial para que as pessoas visitem ainda mais as praias de nosso Estado”

“A Operação Verão é um momento de bastante trabalho em todas as rodovias federais, em especial na BR-277, que leva ao litoral do Paraná. Em conjunto com a Concessionária a ideia é levar mais segurança aos usuários das estradas com a fiscalização das equipes da PRF e com a agilidade no atendimento às ocorrências na estrada por meio do trabalho da EPR”, destaca Diego Prestes, Chefe da Seção de Operações da PRF Paraná

Para Luciano Lourenço, Diretor da ANTT, “Essa será a primeira operação verão com as novas concessões. Nos últimos meses temos percebido que a agilidade nos atendimentos às ocorrências nas estradas que levam ao litoral tem se mostrado como algo diferencial para os usuários. Queremos que essa mesma agilidade se aplique durante a temporada de verão para que os usuários possam usufruir de uma viagem mais segura e tranquila.