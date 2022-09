Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Hevelyn Ferraz, de 24 anos, foi morta com mais de 20 tiros na noite desta quinta-feira (08) dentro da casa de uma amiga, na rua Franciso Bonato, no bairro Nova Serrinha, em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima estava de aniversário, grávida de sete meses do terceiro filho e o assassinato aconteceu no momento em que ela contava para a amiga o sexo do bebê, um menino.

Segundo as testemunhas do crime, quatro homens armados trajando coletes invadiram a casa e executaram Hevelyn. Ela morava em um imóvel a cerca de 50 metros do local da execução e havia se mudado de Campo Largo, na RMC, para lá recentemente.

Segundo o tenente Feltrin, da Polícia Militar, pelo contexto do crime é possível afirmar que os atiradores vierem ao local com o objetivo de matar a mulher.

De acordo com informações apuradas pela Banda B, Hevelyn morava com os dois filhos. O marido está preso. Ela também tinha passagens pela polícia.

Nesta quarta-feira (07), a casa dela havia sido invadida, mas não é possível afirmar que se tratam dos mesmos suspeitos desta quinta.

No momento do crime, além da amiga, estavam na casa três crianças. Os suspeitos fugiram em um Honda Civic de cor prata.

Uma equipe do Siate constatou a morte no local. A PM isolou a área até a chegada da perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.