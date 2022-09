Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mesmo no Rock In Rio, Caio Castro não conseguiu fugir da polêmica sobre pagar ou não pagar a conta em um encontro. Durante os shows do festival, o ator comentou que não se importa com os memes e até faturou com a brincadeira.

“Foi bom, pode viralizar, fechei duas campanhas”, disse o ator de 33 anos, que também é empresário e tem um dos perfis no Instagram mais rentáveis entre as celebridades.

Curtindo dias de shows na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, ao lado da atual namorada Daiane de Paula, Caio Castro ainda aproveitou para esclarecer que não disse a fala atribuída a ele.

Ainda sobre a polêmica, o global responsabiliza o público pela grande repercussão do assunto. “Eu acho graça, está tudo bem, internet é isso aí. Não me meti na vida de ninguém, isso é a particularidade de cada um”, comentou.

“Eu sou da ideia que você me dá um limão e eu vou fazer uma limonada. Então, se for falar de mim com raiva, cuidado, que eu vou te deixar com mais raiva ainda”, celebrou sobre ter ganhado novas oportunidades de trabalho após viralizar.