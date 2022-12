Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A batida de um carro contra um poste deixou um homem morto e duas pessoas gravemente feridas, na Avenida Ministro Cirne Lima, em frente ao clube Yara, na saída de Toledo para o município de Ouro Verde do Oeste, no oeste do Paraná, na manhã deste domingo (18).

Segundo o que uma testemunha falou ao Catve.com, o Toyota Corolla foi visto em alta velocidade, e a batida ocorreu próximo a um radar. Por conta do forte impacto o carro foi destruído.

Ainda conforme o que foi informado pela testemunha, uma mulher conduzia o carro e ela pode ter perdido o controle da direção ao tentar frear antes da chegada no radar e, com isso, se envolvido na batida.

Para ler a matéria completa no portal Catve clique aqui.