Em decisão nos pênaltis, a seleção da Argentina venceu a França na final da Copa do Mundo no Catar e conquistou o seu tricampeonato na competição. Com um jogo duro do começo ao fim, decisão veio pelos pés de Messi, Dybala, Paredes e Montiel.

A Argentina abriu o jogo com dois gols, de Messi e Dí María. No segundo tempo, a França reagiu e virou o jogo, empatando por 2 x 2 com gols de Mbappé.

A decisão foi para a prorrogação, quando os 30 mintuos terminaram empatados por 3 x 3.

Nos pênaltis, a taça veio para a Argentina desta forma:

