Uma ação entre instituições públicas, federais, estaduais e municipais é realizada nesta sexta-feira (24), na Fronteira do Brasil com o Paraguai. As atividades fazem parte da Operação Trigger IX da Interpol.

A Operação teve início no dia 13 de março e segue até abril com objetivo de combater o tráfico de armas, com ações realizadas juntamente com instituições de cada país.

O local escolhido para realização da ação foi a Aduna da Ponte Internacional da Amizade, por onde circulam diariamente em média 20 mil motocicletas, 42 mil veículos e 83 mil pessoas. Mais de 100 servidores estão envolvidos na operação.

Além do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai participam da operação.