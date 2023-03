Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Encontrada no alto de uma árvore em Engenheiro Beltrão, no Centro-Oeste do Paraná, uma onça-parda deu trabalho para as equipes do Instituto Água e Terra (IAT) e do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) na tarde de quinta-feira (23). Após uma operação que durou mais de três horas, o animal, um macho de 36 quilos, foi contido pelas equipes, que precisaram usar dardos tranquilizantes e redes para retirá-lo da árvore.

O felino foi encaminhado para a clínica veterinária de uma universidade da região, onde passou por exames que comprovaram que ele estava saudável e sem ferimentos. Após essa confirmação o animal foi solto em uma área de proteção ambiental da região, já no início da noite.