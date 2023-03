Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A atenção de um motorista interrompeu um sequestro em andamento na BR-153, no município de Itapaci, em Goiás, a 223 km de Goiânia. Ele percebeu uma mão na carroceria de uma caminhonete fazendo um sinal de socorro.

No início, o herói de plantão, que preferiu não ser identificado, achou que fosse algum tipo de brincadeira. No entanto, ao ver o movimento ritmado do sinal, ele chamou a polícia.

“Estava com a velocidade inferior a deles e, então, fui os seguindo, mas sempre em contato com a polícia. Estava indo para a minha cidade quando os vi e achei estranho”, afirmou.

Comportamento estranho

O carro com a vítima percorreu aproximadamente 60 km, mas a forma como os sequestradores dirigiam deixou o motorista em alerta.

“Na hora não pensei que poderia ser um sequestro, mas gravei o vídeo e mandei para a polícia. Pedi para eles analisarem porque poderia ser nada, mas poderia ser alguma coisa”, contou.

Foi então que o motorista ficou na cola dos criminosos durante um tempo. Então, em determinada altura, eles perceberam e tentaram despistar o homem.

Por sorte, ele voltou a encontrar o carro suspeito quilômetros mais à frente e estava em contato com a polícia, prestando detalhadamente as informações valiosas.

“Eles [os supostos criminosos] estavam nervosos e achei mais estranho ainda quando tentaram desviar a rota, mas o desvio que eles pegaram era bem curto e aí a gente topou de frente de novo”, disse o herói.

Suspeitos

Após identificação da polícia, o trio de sequestradores foi identificado. A vítima, um homem de 50 anos, foi amarrado e amordaçado na própria caminhonete.

O motorista, que intercedeu pelo sequestro e viu parte da ação, contou que o homem foi resgatado pela polícia pouco tempo depois na BR-153. Segundo as autoridades, a vítima foi sequestrada em uma emboscada na cidade de Rialma, a 177 km de Goiânia.

“Eles [os sequestradores] ficaram dando voltas com ele [a vítima] entre Ceres e Rialma e, então, entraram em uma agência bancária. Lá eles sacaram 2 mil reais. Na hora que tiraram o dinheiro, eles viram que tinha mais 170 mil na conta”, relatou a autoridade no local.

Um jovem de 18 anos e dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos. Por serem adolescentes, os nomes dos sequestradores não foram divulgados.

Resgate

A cerca de 5km de Itapaci, os sequestradores foram parados pela polícia. Na tentativa de fugir, eles se jogaram em um canavial próximo, mas foram capturados.

De acordo com a corporação, a polícia só tomou conhecimento do sequestro graças à denúncia do motorista, que viu a vítima sinalizando com as mãos e de forma desesperada.

Uma boa ação salvou a vida de um homem!