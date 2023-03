Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação operacional realizada pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal resultou na prisão de um homem de 48 anos condenado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais da comarca Ribeiro-Pinhalense.

O homem foi condenado a oito anos de prisão, em regime fechado, por abusar de uma criança de apenas onze anos. A equipe da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal investigou possíveis paradeiros do estuprador e diligenciou no município de Cornélio Procópio, na manhã desta terça-feira (28), onde, com apoio de um investigador de polícia local, foi localizado e preso estuprador na região central da cidade. Não houve resistência.

Após ser detido, o criminoso condenado foi encaminhado para a Cadeia Pública de Cornélio Procópio e está à disposição da Justiça de Ribeirão do Pinhal.