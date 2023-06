Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 51 anos morreu após ser ejetado de um veículo em um acidente na madrugada desta sexta-feira (9), na BR-376, em Mandaguaçu.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista conduzia um Fiat Siena de cor vermelha na rodovia com sentido Mandaguaçu a Maringá no momento em que perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra a parede do viaduto.

O homem foi ejetado do veículo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).