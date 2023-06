Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana pós-feriado com a oferta de 12.428 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.074 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing ativo e receptivo, com 463 vagas, magarefe, com 340, e abatedor de porcos, com 305.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis no Paraná: 2.575. São ofertadas 357 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 253 para repositor de mercadorias, 131 para auxiliar de linha de produção e 106 para operador de telemarketing apenas receptivo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 34 vagas para preenchimento imediato, com procura por trabalhadores para pedreiro (18), gerente de loja e supermercado (7), pintor de obras (7), psicóloga clínica (1) e terapeuta ocupacional (1).

A região de Toledo tem 2.246 oportunidades. São ofertadas 755 vagas para auxiliar de linha de produção, 165 para abatedor de porco, 40 para magarefe e 25 safrista.

Cascavel (1.443), Campo Mourão (749), Umuarama (741), Foz do Iguaçu (661) e Cianorte (649) também reúnem grandes ofertas. Em Cascavel, as funções que lideram as oportunidades são auxiliar de linha de produção, com 413 vagas, magarefe, com 200, operador de movimentação e armazenamento de carga, com 50, e servente de obras, com 35.

Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (522), safrista (60), abatedor de porco (50) e abatedor de aves (32). Em Umuarama, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 362 oportunidades, abatedor de porco, com 165, magarefe, com 40, e safrista, com 25.

Em Foz do Iguaçu, auxiliar de linha de produção também é a mais requisitada, com 228, seguida por operador de caixa (97), repositor (94) e açougueiro (23). Na região de Cianorte são ofertadas 50 vagas para faxineiro, 50 para magarefe, 37 para auxiliar de linha de produção e 25 para atendente de lanchonete.

Em outras regionais há vagas em outras áreas, como ajudante de reflorestamento (sete vagas em Ponta Grossa), pintor industrial (dez em Paranaguá), operador de guincho (seis em Ivaiporã), motorista de ônibus urbano (duas em Irati) e trabalhador da avicultura de postura (15 em Francisco Beltrão).

AGENDAMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por Regionais dasAgências do Trabalhador.