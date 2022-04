Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os estudantes de medicina veterinária suspeitos de jogar produtos químicos e queimar o corpo de pelo menos 19 calouros, podem ser expulsos da instituição. Eles estudam no campus de Palotina da UFPR (Universidade Federal do Paraná, que fica a quase 600 km de Curitiba.

Quatro universitários estão presos. Eles confessaram que jogaram creolina durante um trote nos calouros. A participação de mais envolvidos não está descartada pela polícia.

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (30), em um terreno baldio que fica em frente à universidade.

Ouvida pelo UOL, a diretora do Campus da UFPR em Palotina, Yara Moretto, diz que a previsão inicial da investigação é de 60 dias, mas espera que a decisão saia o mais rápido possível.

Na manhã desta sexta-feira (1), as 19 vítimas passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da cidade. Os exames vão contribuir com as investigações.