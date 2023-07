Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após 27 horas desaparecido, o pequeno Antony Rafael de cinco anos foi localizado por produtores da região de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. Uma força-tarefa foi montada para localizar o menino que estava desaparecido desde às 15h de sábado (22).

O menino, que é autista, estava em uma área bem afastada de onde eram realizadas as buscas. Ele foi encontrado em meio a plantação de milho, por agricultores que faziam colheita. Antony estava sem as roupas e foi rapidamente levado de caminhão até a família. Ele não está ferido, mas foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

Um vídeo compartilhado nas redes mostra a emoção no momento do reencontro do garoto com a família